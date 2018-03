StuttgartLänderspielpause. Jahrelang gab es die für Holger Badstuber nicht. Dann hieß es: Tasche packen und ab zur Nationalelf. Badstuber war gesetzt – beim FC Bayern München und bei Joachim Löw. Im März 2018 ist alles anders.

Als sich die Nationalspieler am Mittwoch in Düsseldorf einfinden, um sich in den beiden Testspielen gegen Spanien und Brasilien auf die WM einzustimmen, fehlt der 29-Jährige. Löw hat im Moment keinen Bedarf an dem Abwehrspieler; und nach Lage der Dinge auch im Sommer in Russland nicht, wenn der Weltmeister seinen Titel gerne verteidigen möchte.

Großer Ehrgeiz

Also verbringt der 31-fache Nationalspieler die