StuttgartTrotz Relegationsplatz 16, trotz Verpflichtung der neuen Offensivkraft Alexander Esswein – VfB-Manager Michael Resche setzt auch auf das vorhandene Personal. „Wir haben weiter großes Vertrauen in den Kader“, sagt der 61-Jährige vor dem Start des Trainingslagers am 4. Januar im spanischen La Manga: „Wenn wir die verletzten Spieler fit zurück an Bord haben, werden wir ein deutlich höheres Level erreichen – und werden den Klassenerhalt schaffen.“

1 Ron-Robert Zieler

Lediglich 36 Gegentore hatte der Weltmeister von 2014 in der Vorsaison hinnehmen müssen – hinter Bayern-Keeper Sven Ulreich war dies der zweitbeste Ligawert für Ron-Robert