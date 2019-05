StuttgartShowdown, Relegationspokal, Tag der Entscheidung, Woche der Wahrheit, High Noon – es gibt viele Möglichkeiten, das Bevorstehende zu beschreiben. Welche die passende ist? Völlig egal! Sicher ist nur: Jetzt geht’s um alles.

Der VfB Stuttgart will nach einer „miserablen Saison“ (Mittelfeldspieler Daniel Didavi) doch noch in der Fußball-Bundesliga bleiben. Der 1. FC Union Berlin möchte nach einigen vergeblichen Anläufen endlich der zweiten Liga entfliehen. Doch: Es kann nur einen geben, der in der neuen Spielzeit Club Nummer 18 im Oberhaus ist. Wer es sein wird? Entscheidet sich in zwei nervenaufreibenden Duellen. Das erste steigt an diesem