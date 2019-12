StuttgartDer VfB Stuttgart hat einen Riesentypen verpflichtet. Fast zwei Meter ist Pellegrino Matarazzo groß, in den USA als Sohn italienischer Einwanderer geboren und aufgewachsen. Er hat in New York Mathematik studiert, seine aktive Spielerlaufbahn aber nahezu ganz in Deutschland verbracht. Jetzt ist er seit fast fünf Jahren Fußballlehrer, und bei der TSG 1899 Hoffenheim , wo er zuletzt als Co-Trainer tätig war, schwärmen sie von Matarazzos menschlicher Art, seinem analytischen Sachverstand und der Fähigkeit, junge Spieler zu verbessern.

Letzteres war im Kraichgau unter dem Chefcoach Alfred Schreuder in den vergangenen Monaten sogar Matarazzos