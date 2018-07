StuttgartDie wichtigste Nachricht vorneweg: Weder in der Medienabteilung des VfB Stuttgart in der Mercedesstraße noch in den Büros des FC Bayern in Münchens Säbener Straße haben sich die Mitarbeiter am Donnerstag atemlos auf ihre Schreibtischstühle fallen lassen, um die heißeste Personalie des Transfersommers in der Fußball-Bundesliga in wohl geformte und präzise gefeilte Sätze zu fassen. Nein, Benjamin Pavards Wechsel vom VfB zum FCB ist noch nicht fix. Aber: Es wird diskutiert und spekuliert.

Die letzte Quelle, die den Informationsfluss weiter treibt, ist diesmal der Südwestrundfunk (SWR). Auf seiner Internetseite berichtet der Sender, dass der