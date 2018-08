StuttgartDass Jérôme Boateng den FC Bayern noch in diesem Sommer verlässt, ist nach wie vor nicht ausgeschlossen. Einen möglichen logischen Folgetransfer soll es dann aber nicht geben – sagt Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandschef der Münchner. Auf die Frage, ob Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart in dieser Transferperiode zum Rekordmeister wechselt, sollte Boateng den Verein verlassen (zum Beispiel in Richtung Paris), sagte Rummenigge gegenüber der „Sport Bild“: „Nein.“ Und begründete dies mit den vorhandenen Alternativen. „Wir haben Hummels, wir haben Süle, wir haben Martinez, der in der Innenverteidigung spielen kann“, erklärte der Bayern-Chef. Dazu