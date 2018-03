StuttgartB

enjamin Pavard hat sich einen Namen gemacht. Als junger Abwehrspieler. Noch 21 Jahre alt und mit der Gabe gesegnet, über einen feinen rechten Fuß zu verfügen. Zudem ist auch sein linker gut genug für einen künftigen Innenverteidiger von internationalem Format. Elegant sieht das oft aus, wie Pavard den Ball mit dem Außenrist spielt, wie er lässig das Spielgerät auch über heranstürmende Gegner hebt. Und da der Fußballprofi des Bundesligisten VfB Stuttgart in den vergangenen Monaten zusätzlich an körperlicher Robustheit gewonnen hat und stabil im Zentrum steht, taucht sein Name nun in vielen Einkaufslisten auf.

Tottenham Hotspur, RB