StuttgartEhe Michael Reschke vor ein paar Wochen seine sieben Sachen beim VfB packte, hat der gescheiterte Sportvorstand bei seinem Abgang noch einiges an Schuld auf sich geladen. „Mein Kaderplan ist nicht aufgegangen“, war das Fazit, welches der 61-Jährige am Ende seiner rund anderthalbjährigen Amtszeit in Stuttgart zog. Auf einen speziellen Spieler, dies war Reschke noch wichtig, sollten aber sämtliche Fans und Freunde des Vereins für Bewegungsspiele künftig ihr besonderes Augenmerk richten: Auf Ozan Kabak, den 18 Jahre jungen Innenverteidiger von Galatasaray Istanbul, den der Manager quasi als Schlussakkord seiner Transferpolitik im Winter an den