StuttgartDie Chaostage beim VfB Stuttgart nehmen kein Ende. Vorläufiger Höhepunkt: Auf Drängen des Aufsichtsrats muss Sportvorstand Michael Reschke seinen Hut nehmen. Was noch lange nicht heißt, dass jetzt Ruhe einkehrt an der Mercedesstraße. Was bedeutet dieser Tag, und wie kam es dazu? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur überraschenden Personalrochade.

Wie kam es zu diesem Entschluss?

Eine gewichtige Rolle in diesem Prozess spielte der Aufsichtsrat der Fußball AG. Dieser fällte den Entschluss, Michael Reschke zu feuern, am Montagabend einstimmig. Bei der Sitzung war Thomas Hitzlsperger bereits dabei.