StuttgartAm Morgen danach sieht man die Dinge ja manchmal ein wenig anders als im Eifer des Gefechts. Das Gefecht hatte am Samstagnachmittag in der Mercedes-Benz-Arena stattgefunden. Der VfB hatte 2:3 gegen den 1. FSV Mainz verloren – was enger klingt als es war. Bis zur 83. Minute hatten die Mainzer 3:0 geführt. Vom ausgerufenen Neuanfang war rein gar nichts zu sehen – und Trainer Markus Weinzierl hatte anschließend wenig Positives zu analysieren. „Die Statistik sieht ja ganz gut aus“, sagte er, „aber man muss eben das Entscheidende richtig machen.“ Der Coach war bedient. Und am Sonntagmorgen?

Hatte sich an der Einschätzung nichts geändert.