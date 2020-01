StuttgartRainer Widmayer ist in seinem Element. Er dirigiert, er korrigiert, er motiviert. In jede Spielform bringt sich der Co-Trainer des VfB Stuttgart mit all seiner Energie und seinem ganzen Wissen ein, während jeder Pass- und Laufübung achtet er auf eine präzise und schnelle Ausführung. Auffällig: Das Geschehen auf dem Trainingsplatz des Fußball-Zweitligisten lässt sich – bis auf den schwäbischen Dialekt – nahezu spiegeln. Widmayers Kompagnon Michael Wimmer arbeitet ebenso engagiert mit seinen Trainingsgruppen.

Seit Pellegrino Matarazzo als Chefcoach das Sagen hat, nehmen die beiden Assistenten Widmayer und Wimmer