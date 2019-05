Stuttgart Die Metamorphose des VfB beim letztlich glanzvollen 3:0-Sieg über den VfL Wolfsburg, sie ließ sich vor mit 54 086 Besuchern voll besetztem Haus am besten an der Leistung des Sechsers Gonzalo Castro ablesen. Ziemlich von der Rolle, also quasi im Hertha-Modus wie beim 1:3 aus der Vorwoche, war der Routinier mit der Erfahrung von inzwischen 382 Bundesliga-Spielen in die Partie gestartet. Auf regennassem Untergrund hatte sich Castro in der Schuhwahl komplett vergriffen – und landete so mehrfach auf dem Hosenboden. Doch der wenig standhafte Castro, der sich in den ersten zwanzig Minuten obendrein mehrere Stellungs- und Passfehler leistete, er