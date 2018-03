Anzeige

Stuttgart (sip) - Gegen keine Mannschaft hat Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart im eigenen Stadion so oft verloren wie gegen den FC Bayern München, nämlich 26 Mal. Zudem gab es wettbewerbsübergreifend zuletzt 14 Schlappen in Folge gegen die Münchner. Man könnte also sagen, dass der VfB im Südschlager heute (15.30 Uhr) gegen die Bayern nichts zu verlieren hat. Aber natürlich wollen die Schwaben alles versuchen, um ihre kleine Chance zu nutzen.

VfB-Trainer Jürgen Kramny hat sich einiges einfallen lassen, um die Münchner Offensivstärke zu stören. Allerdings wurden ihm personelle Entscheidungen abgenommen: Neben Kevin Großkreutz fällt in Serey Dié (Sehnenriss) ein weiterer Defensivspezialist bis zum Ende der Saison aus. Dagegen hat Georg Niedermeier seine Gelb-Sperre abgesessen und ist im Spiel gegen seinen Ex-Club einsatzfähig. „Ob wir mit zwei Sechsern oder einem Sechser, zwei Achtern und einer Zehn antreten, wird man sehen“, erklärte Kramny. „Wir haben den einen oder anderen Gedanken, wie wir das am besten hinbekommen.“ Lukas Rupp etwa „spielt eine sehr, sehr gute Rückrunde, er kann noch mehr Verantwortungsträger auf dem Platz sein“.

Es ist gut möglich, dass wie vor einer Woche in Darmstadt drei gelernte Innenverteidiger auflaufen werden, in Defensivsituationen könnte das eine geballte Fünfer-Abwehrkette ergeben. „Wir müssen schauen, dass sie nicht da hinkommen, wo sei hinwollen, nämlich in den Strafraum“, sagte Kramny über die Münchner.

Sein Gegenüber Pep Guardiola wird seine Marschroute weniger am Gegner ausrichten. Der Spanier hat jedoch angekündigt, nur eingeschränkt Spieler für das Champions-League-Rückspiel bei Benfica Lissabon zu schonen. „Es ist eng. Wir können nicht auf BVB-Fehler warten. Ich bin mir sicher, der BVB geht nach Schalke und gewinnt“, sagte Guardiola in Bezug auf Verfolger Borussia Dortmund, der fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter hat. Kramny beeindruckt das wenig: „Jeder Spieler, der da auf dem Platz steht, hat eine wahnsinnige Qualität. Das müssen wir als Mannschaft auffangen.“

so wollen sie spielen

VfB Stuttgart: Tyton - Schwaab, Sunjic, Niedermeier - Klein, Insua - Rupp, Gentner - Didavi, Kostic - Werner.

FC Bayern München: Neuer - Rafinha, Martínez, Alaba, Bernat - Xabi Alonso - Coman, Götze, Thiago, Douglas Costa - Lewandowski.

Schiedsrichter: Dankert (Rostock).