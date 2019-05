StuttgartDie Vergangenheit holt den VfB Stuttgart immer wieder gerne ein. So gibt es an diesem Samstag bei Schalke 04 ein Wiedersehen mit Huub Stevens, dem alten Knurrer. Es ist davon auszugehen, dass der kantige Niederländer im königsblauen Trainingsanzug seine mächtige rechte Pranke auf so manche Schulter eines ehemaligen Wegbegleiters in Rot klopfen wird. Weißt du noch?

Stevens pflegt einen rustikalen Charme, und der 65-jährige Schalke-Coach denkt gerne an seine Rettungsmissionen beim VfB zurück. Zweimal hat er diesen eigenwilligen Club vor dem Sturz aus der Bundesliga bewahrt. Vier Jahre ist das legendäre Saisonfinale von Paderborn nun schon