Stuttgart Das grün-weiße Blatt Papier mit der Überschrift „DFB-Pokal 2018/19“ lieferte Tayfun Korkut Erkenntnisse von zuvor selten erlebter Natur. „Jetzt hatten wir mal eine Statistik, in der wir in allen Kategorien überlegen waren – Torabschlüsse, Ballbesitz, Flanken. Das gab es letzte Saison ja nicht so oft“, sagte der VfB-Chetrainer nach dem Blick auf die Spieldaten der Partie in Rostock. Mit 72 Prozent Ballbesitz, 26:4 Torschüssen, 11:1 Ecken, 29:6 Flanken und einer Quote von 88 Prozent angekommener Pässe stimmt die Statistik. Dumm nur, dass es unterm Strich 0:2 hieß.

Der VfB ist mit seinem jähen Pokal-Aus beim Drittligisten Hansa Rostock also