StuttgartDer Mann, der den schönen Namen Pellegrino Matarazzo trägt und nicht weniger als 45 Cousinen und Cousins ersten Grades hat, mag noch nie eine Profimannschaft trainiert haben, eines aber fehlt dem Italo-Amerikaner gewiss nicht: Lebenserfahrung. In seiner Heimat New Jersey hat er sie gesammelt, bei den Großeltern in Süditalien, in Manhattan, wo er Mathematik studiert hat, in Deutschland, wo er bei verschiedenen Clubs der Dritten Liga aktiv war, und schließlich beim 1. FC Nürnberg und der TSG Hoffenheim, wo er von 2009 an jeden Job übernahm, den er kriegen konnte.

Im Kraichgau arbeitete Matarazzo als Jugendtrainer, Assistenzcoach bei den