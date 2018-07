StuttgartEs ist mehr oder weniger Zufall gewesen – dennoch hat Marc Oliver Kempf dem deutschen Fußball in 55 Jahren Bundesliga ein einzigartiges Kuriosum beschert: den Elfmeter in der Halbzeitpause. Es war Ende April, als der Innenverteidiger in Diensten des SC Freiburg im Spiel gegen den FSV Mainz 05 kurz vor dem Pausenpfiff im eigenen Strafraum den Ball an die linke Hand bekam. Erst nach Ansicht der Videobilder, als sich viele Fans im Stadion schon Bier und Bratwurst widmeten, zeigte der Schiedsrichter Guido Winkmann auf den ominösen Punkt. Mitten in der Halbzeitpause erzielte somit der Mainzer Pablo de Blasis beim 2:0-Sieg der Rheinhessen per