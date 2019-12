StuttgartNoch hat der VfB Stuttgart in diesem Jahr ein Spiel vor der Brust – am Samstag bei Hannover 96. Eine Begegnung, in der sich die angespannte Lage rund um den Fußball-Zweitligisten wieder auf 90 Minuten verdichtet. Denn die Wirklichkeit deckt sich nicht mit den Ansprüchen. So wirkte das 1:1 in Darmstadt zum Hinrundenabschluss wie eine Zusammenfassung der vergangenen Wochen. Eine Zwischenbilanz.

Mannschaft: Es ist eine berechtigte Frage, ob sich der VfB in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Tim Walter beantwortet sie mit einem klaren Ja. „Das Team hat gelernt, mit Rückschlägen umzugehen“, sagt