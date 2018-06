Stuttgart (dpa) - Der neue Trainer Jos Luhukay will mit Absteiger VfB Stuttgart schnellstmöglich in die Fußball-Bundesliga zurückkehren. «Der VfB Stuttgart gehört einfach in die erste Liga. Und wir müssen alle einen Teil dazu beitragen, dass es uns auch gelingt, im nächsten Jahr wieder zurückzukehren», sagte der Niederländer am Donnerstag in einem Interview des Vereinssenders.

Luhukay wird mit den Schwaben am 22. Juni die Vorbereitung auf die kommende Saison aufnehmen. Entscheidend sei, dass die Mannschaft in der Vorbereitung «mental eine Richtung» bekomme, betonte der 52-Jährige. «Wir werden schnellstmöglich eine Einheit auf den Platz bringen