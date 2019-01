StuttgartAuf seine Fans hat sich der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart in der Vergangenheit immer verlassen können, bedingungslos. Selbst nach dem Abstieg 2016 in die 2. Bundesliga hielten sie ihm die Treue, der VfB brach mit einem Durchschnitt von 50 691 Zuschauern den Zweitliga-Rekord. Doch nach einer enttäuschenden Hinrunde wurde am Samstag mit dem schwachen Auftritt des Tabellen-16. zum Rückrundenauftakt gegen den FSV Mainz 05 (2:3) die Leidensfähigkeit der Anhängerschaft überstrapaziert.

Schon zur Halbzeit gab es Pfiffe von den Rängen. Die Fans hatten auf einen Neustart im Kampf gegen den Abstieg gehofft im ersten Spiel des Jahres, doch