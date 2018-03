Bielefeld (red) - Der VfB Stuttgart II tritt heute (14 Uhr) bei Arminia Bielefeld an. Beide Fußball-Drittligisten erwartet in der Schüco-Arena eine schwere Partie. Der Tabellenelfte Stuttgarter hat von seinen bisher acht Auswärtsspielen nur eines verloren, Bielefeld liegt aber souverän auf Rang drei. Arminia-Torjäger Fabian Klos traf bereits zehn Mal in dieser Saison und wird in der Spitze vom Ex-Stuttgarter Johannes Rahn unterstützt.

VfB-Coach Jürgen Kramny blickt zuversichtlich auf die Partie: „Es war mein erstes Spiel als Verantwortlicher letzte Saison, und wir haben 2:1 gewonnen. Ich hätte natürlich nichts gegen das gleiche