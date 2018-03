Stuttgart (dpa)Gegen den SC Freiburg setzt der VfB Stuttgart vor allem auf das Selbstvertrauen nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage. «Die Mannschaft hat sich eine Regelmäßigkeit erarbeitet in Sachen Ordnung, in Sachen Bereitschaft, in Sachen Aufmerksamkeit», betonte Trainer Tayfun Korkut vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport). «Die Punkte hat uns keiner geschenkt. Jetzt geht es darum, da dran zu bleiben.»

Seit der gebürtige Schwabe den Aufsteiger von seinem Vorgänger Hannes Wolf übernommen hat, gab es vier Siege und zwei Remis. Bei einem weiteren Erfolg im Breisgau würde der VfB in der Bundesliga-Tabelle