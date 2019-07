Stuttgart (dpa/lsw)Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) will Präsident des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart werden. Das sagte eine Mitarbeiterin des 51-Jährigen und bestätigte einen Bericht der «Stuttgarter Zeitung» und der «Stuttgarter Nachrichten».

«Wenn man in der öffentlichen Wahrnehmung so tief im Keller ist wie der VfB derzeit, braucht es einen Teamplayer an der Spitze», sagte Klopfer den Zeitungen. Als Rathauschef habe er gelernt, «Menschen miteinander zu verbinden und sich selbst auch mal zurückzunehmen. Als Oberbürgermeister arbeite ich für das Gemeinwohl – und als VfB-Präsident würde ich für das Vereinswohl