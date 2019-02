Stuttgart Mittlerweile ist Jürgen Klinsmann wieder zu Hause in Kalifornien – nach einem Besuch bei seinem Sohn Jonathan in Berlin und einem Abstecher in die Heimat Stuttgart. Der ehemalige Fußball-Bundestrainer machte sich dabei nur mit einem Foto der elterlichen Bäckerei in Botnang bemerkbar, das Spiel des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig (1:3) schaute er lieber im privaten Rahmen – um mit einem Stadionbesuch in sportlich schwierigen Zeiten kein Aufsehen zu erregen.

Sein Name hielt sich in Verbindung mit seinem Ex-Club ja in den vergangenen Monaten hartnäckig. Auch nach der Beförderung von Thomas Hitzlsperger zum neuen Sportvorstand wäre ein