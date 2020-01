StuttgartAuch im Überschwang der Glücksgefühle vergaß Marc Oliver Kempf nicht, einen Gruß Richtung Haupttribüne zu richten. Zum Herz formte der Abwehrspieler des VfB Stuttgart die Finger und hob die Arme, nachdem er sein Team beim 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim mit wilder Entschlossenheit in Führung gebracht hatte. Der nächste Liebesbeweis an Tribünengast Carolina, die zwischen den Jahren von der Verlobten zu seiner Frau geworden ist und mit der er die anschließenden Flitterwochen nicht auf Mauritius oder den Malediven verbracht hat, sondern in: Lappland.

Neu ist jetzt nicht nur seine Rolle als Ehemann – neu ist auch