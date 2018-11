StuttgartEr kam, spielte und siegte. Kaum, dass Marc Oliver Kempf das erste Mal in einem Pflichtspiel für Stuttgart auf dem Platz stand, kehrte der Erfolg zurück. 2:0 in Nürnberg, der VfB hat sich aus dem Schlamassel herausgekämpft. Da darf man sich schon was drauf einbilden, oder?

Kempf lächelt verlegen. „Wir haben in Nürnberg insgesamt gut gearbeitet, jeder hat für den anderen auch mal die Drecksarbeit gemacht“, sagt der 23-Jährige und beweist damit, dass er Regel eins in Sachen Öffentlichkeitsarbeit eines Bundesligaprofis gut beherrscht: nie den eigenen Erfolg über den der Mannschaft stellen.

Im Fall von Marc