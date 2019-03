StuttgartSeiner eigenen Erzählung nach hatte Michael Reschke an jenem Dezemberabend schnell genug. Er war noch in Diensten des VfB Stuttgart unterwegs und saß im Stadion von Galatasaray Istanbul, um einen verheißungsvollen Spieler zu beobachten. Und schon nach einer Viertelstunde sah sich der Fußballfachmann in seinem Urteil auch auf internationalem Niveau bestätigt: Ozan Kabak war gut, sehr gut sogar für sein Alter – doch wie sollte er dieses Ausnahmetalent zum abstiegsbedrohten Bundesligisten lotsen? Also raunte Reschke seinem Nachbarn missmutig zu, sie könnten im Grunde wieder gehen, da ihr Unterfangen nahezu aussichtslos sei.

Der frühere