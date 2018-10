StuttgartNeuer Trainer, alte Probleme – so lautete das bittere Fazit nach der 0:4-Niederlage des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Zwar war nicht damit zu rechnen gewesen, dass ausgerechnet gegen den in Topform spielenden Tabellenführer die Wende gelingt, dennoch sind am Samstag einige Probleme augenscheinlicher geworden, als es Markus Weinzierl lieb sein kann. Von individuellen Fehlern sprach der neue Coach im Anschluss an die Partie. Doch das ist beinahe zu kurz gedacht – denn es gibt bei manch einem VfB-Profi auch anhaltende individuelle Probleme. Teilweise wirken sie unerklärlich – umso schwerer wiegen die drei größten Fragezeichen beim VfB