StuttgartEs waren keine unbeschwerten Wochen, damals, im Sommer 2016. Der VfB war gerade abgestiegen, der VfB musste Spieler verkaufen, um den Laden am Laufen zu halten, der Verein stand vor einer ungewissen Zukunft. Aber: der VfB hatte zumindest eine Torgarantie verpflichtet. Und Bundesligaerfahrung.

Simon Terodde hatte in der Saison zuvor 25 Treffer für den VfL Bochum erzielt. Dass er erneut funktionieren würde, war ziemlich sicher. In Marcin Kaminski kam ein polnischer Nationalspieler, in Hajime Hosogai und Tobias Werner kamen Spieler, die sich schon eine Klasse höher über Jahre bewährt hatten. All das gab ein Gefühl der Zuversicht. Und nun?