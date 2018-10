Rijeka (dpa) - Dank eines Last-Minute-Treffers von Top-Torjäger Vedad Ibisevic darf Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart noch auf das Erreichen der Gruppenphase in der Europa League hoffen. Der Bosnier traf im Playoff-Hinspiel beim kroatischen Vertreter HNK Rijeka in der 89. Minute zum 1:2-Endstand und erzielte damit das so wichtige Auswärtstor.

Zuvor hatten der ehemalige Nürnberger Leon Benko (74.) und Zoran Kvrzic (87.) auf Benko-Zuspiel die Gastgeber mit 2:0 in Führung geschossen und dem VfB schon fast den K.o. versetzt. Dem VfB reicht so aber im Rückspiel am kommenden Donnerstag vor eigenem Publikum ein 1:0-Sieg, um in die