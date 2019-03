Stuttgart Die Aussichten waren im Grunde prächtig – und nicht zu vergleichen mit den aktuellen. Vor dem Duell mit 1899 Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr) kämpft der VfB Stuttgart gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga, im Januar 2007 dagegen rangierten die Weiß-Roten in der Spitzengruppe der Tabelle. Wenig später feierte der Club sogar überraschend seine fünfte deutsche Meisterschaft. Matthias Jaissle allerdings war da schon nicht mehr in Stuttgart. Im Januar 2007 entschied sich der damals 18-jährige Abwehrspieler für den seinerzeit ungewöhnlichen Weg und wechselte, obwohl ihn der VfB unbedingt halten wollte, zu einem Regionalligisten.