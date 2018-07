GrassauA

ls es frühmorgens darum ging, sich für den Arbeitstag die passende Kleidung herauszusuchen, da hat sich Mario Gomez für das ärmellose, rote VfB-Muskelshirt entschieden. Wenig später auf dem Platz hat der Torjäger dann im übertragenen Sinne die Ärmel hochgekrempelt. An der Seite von Co-Trainer Ilja Aracic absolvierte der WM-Fahrer nach Ende seines Urlaubs am Montag ein Einzeltraining. Und so glänzten die verschwitzten Oberarme des 33-Jährigen in der Sonne, als Gomez beim abschließenden Torschusstraining trotz 30 Grad durchaus seinen Spaß hatte.

Während sich der Altmeister im Sturm des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart also in