Stuttgart (dpa/lsw)Auch bei einem Aufstieg mit dem VfB Stuttgart würde sich am Erscheinungsbild von Sportdirektor Sven Mislintat nichts ändern - zumindest legt das seine Antwort auf eine entsprechende Frage nahe. «Ich lasse mich nicht durch den Aufstieg, Niederlagen oder Siegesserien beeinflussen, was meinen Haarschnitt angeht», sagte Mislintat in einer Folge von «Timos Bankgeflüster» mit Ex-VfB-Torwart Timo Hildebrand in der Rolle des Interviewers. Der 46 Jahre alte Mislintat trägt seine blonden Haare nach eigenen Angaben schulterlang, seit er Anfang 20 ist. Mit dem VfB Stuttgart will er in dieser Saison die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schaffen.