Von Hannes Kern

Stuttgart – In den vergangenen Tagen beherrschte nur ein Thema die Schlagzeilen rund um den Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart: Kevin Großkreutz’ nächtlicher Ausflug in Stuttgart mit anschließendem Krankenhausaufenthalt und der Trennung des Vereins von dem 28-jährigen Abwehrspieler. Die turbulente Woche ist auch an Trainer Hannes Wolf und der Mannschaft nicht spurlos vorübergegangen. „Wir hätten uns das Ganze gerne erspart. Aber man kann das nicht ausklammern. Unsere Aufgabe ist es, bestmöglich damit umzugehen und den Fokus wieder auf das Sportliche zu legen“, sagte Wolf vor dem Auswärtsspiel des Spitzenreiters VfB heute (20.15