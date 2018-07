StuttgartDer Wechsel von Stürmer Nicolas Gonzalez zum VfB Stuttgart steht unmittelbar vor dem Abschluss. Am Montagmittag um 13.30 Uhr ist der 20-jährige Stürmer von den Argentinos Juniors mit Lufthansa-Flug LH 130 aus Frankfurt kommend in Stuttgart-Echterdingen gelandet. In Stuttgart soll der 1,80 Meter große Angreifer gemeinsam mit Mario Gomez den neuen VfB-Sturm bilden – und damit den nach Wolfsburg abgewanderten Daniel Ginczek ersetzen. Wobei Gonzalez anders als sein Vorgänger mit weniger Wucht, dafür mehr aus der Tiefe kommt.

Erst an diesem Dienstag wird sich der Neue der sportmedizinischen Untersuchung unterziehen, da