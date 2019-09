StuttgartEs ist nicht überliefert, ob Arjen Robben nach seinem Karriereende die 2. Bundesliga verfolgt oder ob er schlicht besseres zu tun hat – sollte der ehemalige Flügelflitzerstar des FC Bayern München aber am Montagabend auf der Couch gelegen haben und zufällig den aus Stuttgart übertragenden Bezahlsender eingeschaltet haben, dann muss er in der 48. Minute aufgeschreckt sein. Denn der VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez erdreistete sich, den berühmten, den eigentlich so einzigartigen Robben-Move zu machen. Und zwar so gut, dass es Robben selbst früher nicht schöner hätte machen können.

Eine Bewegung auf der rechten Seite nach innen am Gegner