StuttgartÜber die Stadionlautsprecher lief nach Spielschluss der Klassiker „Don’t stop believing“ der Gruppe Journey, als Mario Gomez den Glauben an die Gerechtigkeit bereits verloren hatte und in den Katakomben der Mercedes-Benz-Arena in den letzten Zweikampf des Abends ging. Das Ziel des Torjägers war die Schiedsrichterkabine von Deniz Aytekin. Der Unparteiische hatte Gomez nach zwei Luftzweikämpfen mit angewinkelten Armen binnen fünf Minuten beim Stand von 2:1 für den VfB zunächst verwarnt (84.) und dann mit Gelb-Rot (89.) vom Platz geschickt.

Nicht nur für den VfB-Trainer Markus Weinzierl waren dies die entscheidenden Momente in einem Spiel,