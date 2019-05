StuttgartDer alte Fahrensmann im Bundesliga-Geschäft wusste in der Stunde der Not, was es zu tun galt: Also hat Mario Gomez unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Relegations-Hinspiels gegen Union Berlin (2:2) die schlechte Stimmung rund um den VfB moniert – und den Blick kurz darauf nach vorne gerichtet.

Eigentlich ist der 33-jährige Stürmer mit der Erfahrung von 170 Bundesliga-Toren, der am Donnerstag gegen die Eisernen zur vorübergehenden 2:1-Führung traf, kein Fußballer, der sich in den sozialen Netzwerken tummelt – doch diesmal machte Gomez eine Ausnahme: „Ich glaube fest daran, dass wir unsere zweite Chance nutzen und den Klassenerhalt