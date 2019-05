Am Donnerstag wird es für den VfB Stuttgart ernst: Dann wollen die Stuttgarter im Relegations-Hinspiel gegen Union Berlin, den Tabellendritten der zweiten Liga, den ersten Schritt Richtung Klassenverbleib machen. Am Montag, 27. Mai, treten die Schwaben dann in Berlin zum Rückspiel an. Was glauben Sie? Schafft der VfB den Klassenverbleib?

Ja, auf jeden Fall! Der VfB hat sich seit Interimscoach Nico Willig da ist deutlich verbessert gezeigt. Deshalb schlagen die Stuttgarter Union Berlin! Ich bin skeptisch. Ich befürchte, dass der Druck für den VfB zu groß ist. Stuttgart steigt ab. Ich interessiere mich nicht für Fußball. Der VfB ist mir deshalb egal.