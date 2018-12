StuttgartEhe die traurige Nachricht vom Tod Herbert Gentners ihren dunklen Schatten über diesen Fußballnachmittag warf, da hatte man den VfB-Tross noch kollektiv jubeln sehen. Trainer Markus Weinzierl legte sogar an der Seitenlinie einen beeindruckenden Freudensprung hin – schließlich tun die drei Punkte, die sich die Stuttgarter mit diesem 2:1-Sieg über Hertha BSC gutschreiben dürfen, im Abstiegskampf sehr gut.

Der VfB hat jetzt 14 Zähler auf dem Konto. Noch stehen bis zur kurzen Winterpause, in welcher der Club personell nachgelegen wird, die Spiele beim VfL Wolfsburg am Dienstag (20.30 Uhr) sowie gegen den FC Schalke 04 am nächsten Samstag aus.