Berlin Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat seinen Vertrag nicht verlängert – nun spielt der langjährige VfB-Kapitän Christian Gentner weiterhin im Oberhaus – und zwar ausgerechnet beim 1. FC Union Berlin, gegen den die Stuttgarter in der Relegation gescheitert waren. Der Aufsteiger setzt damit seine Transferoffensive für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga rasant fort. Denn die Köpenicker machten am Freitag zudem die angestrebte Rückholaktion von Innenverteidiger Marvin Friedrich perfekt. Tags zuvor hatte der Liga-Neuling bereits Routinier Neven Subotic für die zentrale Defensive verpflichtet.

Gentner erhalt bei Union einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. „Mir war immer klar, dass ich auf höchstem Niveau noch weiter Fußball spielen kann und möchte“, sagte der 33-Jährige. „Mit seiner Erfahrung, seiner Zweikampfstärke und seinem Siegeswillen wird er die Mannschaft auf und neben dem Platz weiterbringen“, erklärte Oliver Ruhnert, Berlins Geschäftsführer Profifußball.

Der 23-jährige Friedrich kommt von Ligakonkurrent FC Augsburg und unterschrieb bis 30. Juni 2022. Der frühere Junioren-Nationalspieler war in der Vorsaison ein Grundpfeiler der Aufstiegsmannschaft und bestritt für Union alle 38 Pflichtpartien über die komplette Spieldauer. Augsburg zog nach dem Ende der Spielzeit jedoch Rückkaufoption. dpa/sip