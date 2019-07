SchrunsMit gelungenen Generalproben hat der VfB Stuttgart ja so seine Erfahrungen gemacht – nicht immer gute. Deshalb gilt nun, nach dem 4:2 des Zweitligisten gegen den SC Freiburg: nur nicht überbewerten das Ganze. Im österreichischen Schruns hat der neu formierte VfB seinen letzten Test vor dem Zweitligastart absolviert – über viermal 30 Minuten und mit Toren von Mario Gomez, Daniel Didavi, Gonzalo Castro und Tanguy Coulibaly. Schon am kommenden Freitag (20.30 Uhr) geht es gegen Mitabsteiger Hannover 96. Das, was die Mannschaft von Trainer Tim Walter gegen den Bundesligisten bot, macht zumindest Hoffnung auf einen erfolgreichen Start.

Weitere