StuttgartMario Gomez hat sich Zeit genommen. Mehrere Wochen lang nach dem blamablen WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Russland. Denn schon nach dem 0:2 gegen Südkorea am 27. Juni war der Stürmer gefragt worden, ob es das für ihn war in der Eliteauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Damals hat Gomez unter dem Einfluss der Enttäuschung nicht antworten wollen. Um Verständnis hat er gebeten und um Geduld. Jetzt ist es aber raus: Gomez ist aus der Nationalelf zurückgetreten.

„Meine Zeit in der Nationalmannschaft war sportlich nicht immer einfach, nicht immer erfolgreich und doch wunderschön! Nun ist es aber an der Zeit, Platz zu