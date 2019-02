StuttgartIm Dezember hat Matthias Zimmermann seine Freundin Lea in Düsseldorf standesamtlich geheiratet, im Juni folgt die große Hochzeitsfeier auf Mallorca. Im Optimalfall können die Gäste dort dann auch noch einmal auf den Klassenverbleib des 26-jährigen Fußballprofis mit Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga anstoßen. Vor dem Spiel am Sonntag (18 Uhr) gegen seinen Ex-Club VfB Stuttgart sieht es jedenfalls gut aus, der Aufsteiger aus dem Rheinland weist als Tabellen-14. sieben Punkte mehr auf als der nächste Gegner, der als Tabellen-16. auf dem Relegationsplatz steht.

„Wenn uns das einer vor der Saison gesagt hätte, hätte das wahrscheinlich