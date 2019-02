Stuttgart (dpa/lsw) Im brisanten Abstiegsduell dürfte die Kritik an VfB-Präsident Wolfgang Dietrich wieder laut werden. Zumindest wenn die Heimpartie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 für die Stuttgarter schief läuft. Dann werden die «Dietrich-Raus-Rufe» sicher wieder durch die Arena schallen. Denn statt des Trainers Markus Weinzierl oder der Spieler des Fußball-Bundesligisten, der seit Monaten auf dem Relegationsrang steht, hat Dietrich den Unmut auf sich gezogen. Für viele Fans ist der 70-Jährige in der sportlichen Krise der Buhmann.

«Mein Frust über einige Spiele der Mannschaft ist größer als der Frust über den Protest der Kurve. Das