StuttgartIn Sachen Fußball redet Axel Kruse gerne Klartext – wenn es sein muss am Gepäckband, während er am Flughafen in Berlin auf seinen Koffer wartet. Denn heute ist der 51-Jährige als Geschäftsführer einer Medienfirma gefragt.

Herr Kruse, der VfB erwartet die Hertha aus Berlin – für beide Clubs haben Sie früher gespielt. Werden Sie sich die Partie anschauen?

Ja, zuhause vor dem Fernseher. Ich fahre zwar gelegentlich zu Hertha-Auswärtsspielen mit, aber diesmal geht es nicht, da ich mit meiner Produktionsfirma aktuell an einer Dokumentation über Eintracht Frankfurt arbeite. Es geht um die Eintracht auf Europa-Tour. Ich war