Karlsruhe (dpa/lsw) Der frühere Bundesliga-Profi Sean Dundee sieht den VfB Stuttgart im Derby gegen den Karlsruher SC unter Druck. «Es braucht jetzt Ergebnisse. Der HSV geht auf jeden Fall hoch, dazu macht Bielefeld Dampf. Da musst du gucken, dass du dran bleibst», sagte der 46-Jährige der «Bild» vor dem Duell seiner beiden Ex-Clubs am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga. Der gebürtige Südafrikaner prophezeit dem VfB dennoch einen Sieg und glaubt auch an den Bundesliga-Aufstieg der Schwaben: «Stuttgart gewinnt. Aber es wird richtig eng.»

Der ehemalige Stürmer, der im Stadion sein wird, findet aber auch, dass den Stuttgartern nach vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Zweitliga-Spielen die Erfahrung ihrer Ex-Spieler Christian Gentner und Andreas Beck helfen könnte. «Gerade in so einer Phase könnten sie die Erfahrung eines Christian Gentner oder Andreas Beck gut brauchen», sagte Dundee. Gentner spielt jetzt für Bundesliga-Neuling 1. FC Union Berlin, Beck für den belgischen Verein KAS Eupen.