StuttgartViel hat nicht gefehlt, und Dennis Aogo hätte in Stuttgart heute Legendenstatus. Wenn Nicolas Gonzalez bei Aogos Freistoßtor im Relegations-Rückspiel bei Union Berlin nicht im Abseits gestanden, das Tor gezählt hätte und der VfB nicht abgestiegen wäre.

Hätte, wäre, wenn – der VfB hat es nicht geschafft, weshalb der 32-Jährige auch nicht als Held in die Stuttgarter Geschichtsbücher eingehen wird. Sondern als Spieler, der es, nüchtern betrachtet, in zwei Spielzeiten auf 44 Einsätze brachte. Der die Fans mit seiner sachlichen Art, Fußball zu spielen, selten von den Sitzen riss. Zugleich aber seinen Anteil an der starken Saison 2017/18 hatte.