Stuttgart (red) Der FC Bayern hätte dem VfB Stuttgart mit einem Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt die Qualifikation für Europa sichern können – dann hätte der Tabellensiebte ab Ende Juni darum gespielt, in die Gruppenphase der Europa League zu kommen. Doch es kam ganz anders: Durch die Pokalsensation der Frankfurter Eintracht zerplatzt dieser Europa-Traum und der Rekordsieger aus München verpasste beim 1:3 (0:1) in einem packenden Finale den 19. Titel im nationalen Cup-Wettbewerb.

Nun ist die Eintracht als amtierender Titelträger in der kommenden Saison genau wie der Bundesliga-Fünfte Bayer Leverkusen direkt für die Europa-League-Gruppenphase qualifiziert, der RB Leipzig steigt als Sechster bereits in der zweiten Qualifikationsrunde ein - und der VfB Stuttgart darf in Europa gänzlich zuschauen. „Sorry, VfB“, twitterten die Pokalsieger aus Frankfurt nach ihrem umjubelten Triumph.

Viele VfB-Fans im Netz reagierten erleichtert, bleibt den Roten so doch die Doppelbelastung aus Liga und internationalem Wettbewerb erspart. Auf der anderen Seite spotten einige Anhänger über die Bayern, die den Schwaben mit ihrer Niederlage die Qualifikation für die Europa-League vermasseln.

Plan B landet wieder in der Schublade

VfB-Coach Tayfun Korkut hatte dem Finale sowieso relativ gelassen entgegen gesehen: „Es kommt, wie es kommt.“ Nun landet der Plan B für die Saisonvorbereitung im Falle einer internationalen Teilnahme wieder in der Schublade und die Profis werden erst nach einem ausgiebigen Urlaub in den ersten Juli-Tagen zum Leistungstest gebeten, direkt danach startet die eigentliche Saisonvorbereitung. Sein wohl einziges Trainingslager bezieht der VfB vom 27. Juli bis zum 3. August in Grassau am Chiemsee.

Der Ernst des Fußballerlebens startet für die Stuttgarter zwischen dem 17. und dem 20. August, dann wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgespielt. Die neue Saison der Bundesliga beginnt eine Woche später.