GrassauDie Lage ist eine ziemlich verzwickte – und so ist es kein Wunder, dass sich Chadrac Akolo nicht allzu sehr in die Karten blicken lässt, als er am Rande des Trainingsplatzes auf einer Bank Platz nimmt. „Ich gebe jeden Tag das Beste. Mehr kann ich nicht tun“, sagt der Außenstürmer, nachdem er im oberbayerischen Grassau sein Training beendet hat: „Aber die Konkurrenz ist groß. Wir haben viele gute Spieler“, ergänzt der Offensivmann – und bleibt zumindest äußerlich gelassen.

Beim Blick auf die Leistungsbilanz des Chadrac Akolo aus der vergangenen Saison wird das Problem ja sehr schnell deutlich: Vier Treffer und jede Menge Einsätze in der